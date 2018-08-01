Модрич дал ответ "Интеру"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич дал ответ миланскому "Интеру", который озвучил ему свое предложение.

Так, по сведениям испанской прессы, 32-летний хавбек "сливочных" сообщил "нерадзурри", что он не заинтересован в переходе в их стан. При этом сообщается, что хорват не исключает свой трансфер в другой клуб. По свей видимости его просто не устроили условия, предложенные итальянским грандом.

Напомним, "Интер" близок к подписанию Врсалько. | soccernews.ru