Модрич дал ответ "Интеру"

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Модрич дал ответ "Интеру"Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич дал ответ миланскому "Интеру", который озвучил ему свое предложение.

Так, по сведениям испанской прессы, 32-летний хавбек "сливочных" сообщил "нерадзурри", что он не заинтересован в переходе в их стан. При этом сообщается, что хорват не исключает свой трансфер в другой клуб. По свей видимости его просто не устроили условия, предложенные итальянским грандом.

Напомним, "Интер" близок к подписанию Врсалько. | soccernews.ru

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