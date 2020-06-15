Модрич дал совет Мбаппе

Хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич посоветовал нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе задуматься о смене клубной прописки.

"У Мбаппе есть всё, чтобы доминировать в мировом футболе. Но я думаю, ему стоит ради собственного прогресса перейти в чемпионат, где нет такого огромного преимущества одной команды", - цитирует хорвата La Gazzetta dello Sport.

Стоит отметить, что именно "Реал" считается главным претендентом на звёздного француза.

Контракт 21-летнего Мбаппе с ПСЖ рассчитан ещё на два сезона.

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