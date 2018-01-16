Модрич, де Брюйне и Канте вошли в команду года FIFA 18

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Модрич, де Брюйне и Канте вошли в команду года FIFA 18
Стали известны полузащитники, которые вошли в команду года FIFA 2018. 

Ими стали Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Нголо Канте ("Челси") и Лука Модрич ("Реал").

Ранее в команду года вошли форварды Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Харри Кейн ("Тоттенхэм").

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