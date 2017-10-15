Модрич: "Демонстрирую лучший футбол в карьере"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич высоко оценил игру, которую он демонстрирует в последнее время.

"П ереход в "Реал" позволил мне прогрессировать. Я демонстрирую, на мой взгляд, лучший футбол в своей карьере. Я чувствую себя прекрасно изо дня в день. Мне нравится работать на каждой тренировке, играть в каждом матче. Игра на "Бернабеу" - особенная. Это самый красивый этап моей карьеры. Я все еще надеюсь оставаться здесь долгие годы ", - цитирует 32-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, "Реал" хочет обменяться игроками с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru