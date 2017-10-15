Модрич: "Демонстрирую лучший футбол в карьере"

Теги лука модричреал мадрид

Модрич: "Демонстрирую лучший футбол в карьере"Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич высоко оценил игру, которую он демонстрирует в последнее время.

ереход в "Реал" позволил мне прогрессировать. Я демонстрирую, на мой взгляд, лучший футбол в своей карьере. Я чувствую себя прекрасно изо дня в день. Мне нравится работать на каждой тренировке, играть в каждом матче. Игра на "Бернабеу" - особенная. Это самый красивый этап моей карьеры. Я все еще надеюсь оставаться здесь долгие годы ", - цитирует 32-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, "Реал" хочет обменяться игроками с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Россия обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА

Россия обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 8 22
2 Валенсия 8 18
3 Реал Мадрид 8 17
4 Атлетико Мадрид 8 16
5 Севилья 8 16
6 Леганес 8 14
7 Реал Сосьедад 8 13
8 Вильярреал 8 13
9 Бетис 8 13
10 Атлетик Бильбао 8 11
11 Леванте 8 10
12 Эспаньол 8 9
13 Сельта Виго 7 8
14 Хетафе 8 8
15 Депортиво Ла-Корунья 8 8
16 Эйбар 8 7
17 Жирона 8 6
18 Лас Пальмас 7 6
19 Алавес 8 3
20 Малага 8 1
Полная таблица

топ-5 тегов