Модрич договорился с "Реалом" о новом контракте

Фото: инстаграм Модрича\Автор неизвестен

Хорватский хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич договорился о новом соглашении с королевский клубом, сообщает издание As.

По информации источника, полузащитник уже принял предложение "сливочных" - контракт до лета 2023 года и сокращение оклада на 10%.

Отмечается, что как и в ситуации с Винисиусом, вся бумажная работа будет завершена к концу текущего сезона.

В продлении контракта с Модричем заинтересовано и лично главный тренер "Реала" Карло Анчелотти, который впечатлен хорватом и уже внес его в свой план на следующий сезон.

В нынешней кампании 36-летний хавбек сыграл 20 матчей за королевский клуб во всех турнирах, в которых сделал пять результативных передач.

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