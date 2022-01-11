Модрич договорился с "Реалом" о новом контракте
Фото: инстаграм Модрича\Автор неизвестен
Хорватский хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич договорился о новом соглашении с королевский клубом, сообщает издание As.
По информации источника, полузащитник уже принял предложение "сливочных" - контракт до лета 2023 года и сокращение оклада на 10%.
Отмечается, что как и в ситуации с Винисиусом, вся бумажная работа будет завершена к концу текущего сезона.
В продлении контракта с Модричем заинтересовано и лично главный тренер "Реала" Карло Анчелотти, который впечатлен хорватом и уже внес его в свой план на следующий сезон.
В нынешней кампании 36-летний хавбек сыграл 20 матчей за королевский клуб во всех турнирах, в которых сделал пять результативных передач.
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|Команда
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14