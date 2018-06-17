Модрич: "Думаю, мы возьмём очки в матче с Аргентиной"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после победы над Нигерией поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Аргентины.

"Будет очень трудный матч с Аргентиной, которая является фаворитом нашей группы. Думаю, мы возьмём очки в этой игре" - сказал Модрич.

Напомним, что матч Аргентина - Хорватия состоится 21 июня в Нижнем Новгороде. | http://soccernews.ru