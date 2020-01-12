Модрич, Фелиш и Мората - в старте на матч "Реал" - "Атлетико"

Тренерские штабы "Реала" и "Атлетико" огласили стартовые составы на финальный матч за Суперкубок Испании.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Вальверде, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Йович.

"Атлетико": Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди, Корреа, Эррера, Томас, Сауль, Фелиш, Мората.

Матч "Реал" - "Атлетико" состоится сегодня, 12 января, в Саудовской Аравии. Начало игры - в 21:00 мск.

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