Модрич, Фелиш и Мората - в старте на матч "Реал" - "Атлетико"

Теги реал мадридатлетико мадрид

Модрич, Фелиш и Мората - в старте на матч "Реал" - "Атлетико"

Тренерские штабы "Реала" и "Атлетико" огласили стартовые составы на финальный матч за Суперкубок Испании.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Вальверде, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Йович.

"Атлетико": Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди, Корреа, Эррера, Томас, Сауль, Фелиш, Мората.

Матч "Реал" - "Атлетико" состоится сегодня, 12 января, в Саудовской Аравии. Начало игры - в 21:00 мск.

Не пропустите: "Атлетик" и "Вильярреал" пробились в следующий раунд Кубка Испании| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Агуэро стал лучшим бомбардиром АПЛ среди легионеров

Агуэро стал лучшим бомбардиром АПЛ среди легионеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов