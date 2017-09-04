Модрич: "ФИФА плевать на футболистов"



Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич остался крайне недоволен переносом матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против Косова (1:0) всего на один день.

"В субботу нам сказали, что матч будете перенесен на другой день, поэтому мы легли спать на два-три часа позже, чем обычно. Но сегодня нам пришлось вставать как солдаты в армии, так как было решено провести матч в воскресенье. Проводить таким образом матч это неправильно. ФИФА показала, что им плевать на футболистов, а главное просто провести матч. На таком поле было очень опасно играть, но чиновникам все равно, травмируются футболисты или нет", - приводит слова Модрича Marca.

Напомним, что матч Хорватия - Косово был прерван на 22-й минуте из-за проливного дождя в субботу, а затем был доигран в воскресенье.

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