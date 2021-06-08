Модрич - футболист года в Хорватии

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Модрич - футболист года в ХорватииФото: твиттер Федерации футбола Хорватии

Хавбек "Реала" Лука Модрич признан игроком года в Хорватии.

35-летний хорват становится футболистом года в десятый раз за карьеру и в шестой раз кряду.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В 2018 году он выиграл "Золотой мяч".

В прошедшем сезоне на счету Модрича шесть голов и шесть результативных передач в 48 играх.

Читайте также: "Реал" объявил о продлении контракта с Модричем. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

А я футболист года в Португалии, Да! К тому же, я и самый красивый!

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