Модрич - футболист года в Хорватии

Фото: твиттер Федерации футбола Хорватии

Хавбек "Реала" Лука Модрич признан игроком года в Хорватии.

35-летний хорват становится футболистом года в десятый раз за карьеру и в шестой раз кряду.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В 2018 году он выиграл "Золотой мяч".

В прошедшем сезоне на счету Модрича шесть голов и шесть результативных передач в 48 играх.

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