Модрич готов пойти на снижение зарплаты ради продления контракта с "Реалом"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич не хочет покидать клуб по окончании этого сезона.

Напомним, что летом 2021 года истечёт контракт между сторонами, и хорват станет свободным агентом.

Сам 35-летний футболист, по информации Marca, рассчитывает остаться на "Сантьяго Бернабеу" и ради продления соглашения готов пойти на снижение зарплаты.

Модрич выступает за "Реал" с лета 2015 года, сыграл 347 матчей, забил 22 гола и сделал 55 ассистов.

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