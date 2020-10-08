Модрич готов пойти на снижение зарплаты ради продления контракта с "Реалом"
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич не хочет покидать клуб по окончании этого сезона.
Напомним, что летом 2021 года истечёт контракт между сторонами, и хорват станет свободным агентом.
Сам 35-летний футболист, по информации Marca, рассчитывает остаться на "Сантьяго Бернабеу" и ради продления соглашения готов пойти на снижение зарплаты.
Модрич выступает за "Реал" с лета 2015 года, сыграл 347 матчей, забил 22 гола и сделал 55 ассистов.
Не пропустите: Модрич высказался о своем будущем в "Реале". | http://soccernews.ru
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