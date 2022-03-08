Модрич хочет играть в одной команде с Мбаппе

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич заявил, что он хочет поиграть за один клуб вместе с нападающим "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе.

"Все хотят играть вместе с классными футболистами, поэтому я, конечно, хотел бы поиграть в одной команде с Мбаппе. Посмотрим, что будет. Нам сложно говорить об этом, так как это раздражает другие клубы", - приводит слова Модрича Marca.

Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе летом может перейти в "Реал" на правах свободного агента.

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