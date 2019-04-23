Модрич хочет остаться в "Реале" еще на сезон

Полузащитник "Реала" Лука Модрич перед стартом летних трансферов заявил, что хочет остаться в мадридском клубе еще на сезон. Об этом сообщает AS.

Ранее сообщалось, что 33-летний хорват продолжит карьеру в "Интере".

"Я надеюсь, что мне удастся сыграть еще в 100 матчах за "Реал". Каждая игра за этот клуб - радость", - сказал Модрич.

Текущий контракт футболиста действует летом 2020 года. В нынешнем сезоне Модрич участвовал в 31 матче, отметившись 3 голами и 7 ассистами.

Не пропустите: "Ювентус" согласовал новый контракт с Мойсе Кином, зарплата футболиста вырастет почти в четыре раза| http://soccernews.ru