Модрич хочет остаться в "Реале" еще на сезон

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Модрич хочет остаться в "Реале" еще на сезон

Полузащитник "Реала" Лука Модрич перед стартом летних трансферов заявил, что хочет остаться в мадридском клубе еще на сезон. Об этом сообщает AS.

Ранее сообщалось, что 33-летний хорват продолжит карьеру в "Интере".

"Я надеюсь, что мне удастся сыграть еще в 100 матчах за "Реал". Каждая игра за этот клуб - радость", - сказал Модрич.

Текущий контракт футболиста действует летом 2020 года. В нынешнем сезоне Модрич участвовал в 31 матче, отметившись 3 голами и 7 ассистами.

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Алексей

У вас в тексте ошибка, он 100 матчей за "Реал" уже давно сыграл

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