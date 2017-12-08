Модрич хочет покинуть "Реал"

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Модрич хочет покинуть "Реал"Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич хочет покинуть свой нынешний клуб по окончанию текущего сезона.

Как информирует испанская пресса, 32-летний хавбек рассчитывает продолжить карьеру в команде с меньшей конкуренцией за место в составе. Главными претендентами на хорвата называются французский ПСЖ, туринский "Ювентус", лондонский "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, три игрока "Реала" зимой намерены сменить команду. | soccernews.ru

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