Модрич хочет покинуть "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич хочет покинуть свой нынешний клуб по окончанию текущего сезона.

Как информирует испанская пресса, 32-летний хавбек рассчитывает продолжить карьеру в команде с меньшей конкуренцией за место в составе. Главными претендентами на хорвата называются французский ПСЖ, туринский "Ювентус", лондонский "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, три игрока "Реала" зимой намерены сменить команду. | soccernews.ru