Модрич: "Хорватия сделала нечто невероятное"

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Модрич: "Хорватия сделала нечто невероятное"

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал выход команды в финал Чемпионата Мира.

Напомним, в полуфинале "клетчатые" обыграли команду Англии, забив победный гол во втором овертайме - 2:1. 

"Хорватия сделала нечто невероятное! Мы продемонстрировали отличную игру! Сражались! Никогда не сдавайтесь!", - приводит слова Модрич федерация футбола Хорватии.

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