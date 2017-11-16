Модрич и Иско смогут сыграть против "Атлетико"

Полузащитники "Реала" Лука Модрич и Иско смогут сыграть в мадридском дерби против "Атлетико", которое должно состояться в рамках Ла Лиги в ближайшую субботу.

Как информирует El Mundo Deportivo, в среду хорват и испанец уже работали в общей группе со своими партнерами.Также к полноценным тренировкам вернулся Матео Ковачич, однако его появление на поле "Ванда Метрополитано" является маловероятным ввиду его длительного "простоя".

Напомним, Себальос высказался о своем положении в "Реале". | soccernews.ru