Модрич и Иско смогут сыграть против "Атлетико"

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Модрич и Иско смогут сыграть против "Атлетико"Полузащитники "Реала" Лука Модрич и Иско смогут сыграть в мадридском дерби против "Атлетико", которое должно состояться в рамках Ла Лиги в ближайшую субботу.

Как информирует El Mundo Deportivo, в среду хорват и испанец уже работали в общей группе со своими партнерами.Также к полноценным тренировкам вернулся Матео Ковачич, однако его появление на поле "Ванда Метрополитано" является маловероятным ввиду его длительного "простоя".

Напомним, Себальос высказался о своем положении в "Реале". | soccernews.ru

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