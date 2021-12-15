Модрич и Марсело вакцинированы от коронавируса. Сегодня они сдали положительный тест на Covid-19

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Модрич и Марсело вакцинированы от коронавируса. Сегодня они сдали положительный тест на Covid-19Фото: инстаграм Марсело/Автор неизвестен

Сегодня мадридский "Реал" официально заявил, что полузащитник Лука Модрич и капитан команды Марсело сдали положительный тест на коронавирус.

Как сообщает журналистка Аранча Родригес, оба футболиста полностью вакцинированы от Covid-19. Отмечается, что в ближайшее время они вновь сдадут тесты.

По информации источника, как только их тесты будут отрицательными, они сразу вернутся к нормальной деятельности. 

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