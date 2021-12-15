Модрич и Марсело заразились коронавирусом

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Модрич и Марсело заразились коронавирусомФото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен

В мадридском "Реале" сразу два футболиста сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт королевского клуба.

Сообщатся, что Covid-19 заразились капитан команды Марсело и полузащитник Лука Модрич, который является четвертым капитаном "Мадрида" после бразильца, Бензема и Начо.

Сейчас оба игрока отправлены на самоизоляцию.

Футболисты рискуют пропустить матчи против "Кадиса" 19 декабря на "Бернабеу". И против "Атлетика" Бильбао на "Сан-Мамес»" 22 декабря.

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