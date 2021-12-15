Модрич и Марсело заразились коронавирусом
Фото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен
В мадридском "Реале" сразу два футболиста сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт королевского клуба.
Сообщатся, что Covid-19 заразились капитан команды Марсело и полузащитник Лука Модрич, который является четвертым капитаном "Мадрида" после бразильца, Бензема и Начо.
Сейчас оба игрока отправлены на самоизоляцию.
Футболисты рискуют пропустить матчи против "Кадиса" 19 декабря на "Бернабеу". И против "Атлетика" Бильбао на "Сан-Мамес»" 22 декабря.
Также не пропустите: Кокорин попал на афишу матча "Фиорентины" в Кубке Италии (фото). | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Серхио Агуэро официально объявил о завершении карьеры
-
Модрич и Марсело заразились коронавирусом
-
Кокорин попал на афишу матча "Фиорентины" в Кубке Италии (фото)
-
Губерниев высказался о конфликте с Бузовой во время Евро-2020
-
ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" вступили в борьбу за Рюдигера, которым интересуется "Реал"
-
Эриксен покинет "Интер"
-
Шевченко отреагировал на первую победу "Дженоа" под его руководством
-
"Ньюкасл" готов заплатить 35 миллионов евро за защитника "Атлетико"
-
Экс-игрок киевского "Динамо" рассказал, как его жена ушла от него к Алиеву
-
Цорн рассказал, почему "Локомотив" уволил Николича
-
"Муж хочет разврата, а я — нет". Жена Семака обсудила скандальную историю
-
Руй Витория отказался уходить из "Спартака"
-
Цорн ответил Крыховяку, который обвинил его во лжи
-
"Манчестер Сити" повторил рекорд "Ливерпуля" 39-летней давности
-
"Бавария" может продать Левандовски ради Холанда
-
Ивелин Попов объяснил, почему праздновал гол в ворота "Спартака"
-
Хави высказался о возможном переходе Холанда в "Барселону"
-
Звезда Голливуда попросил Мбаппе перейти в "Тоттенхэм". Форвард ответил
-
"Зенит" готов купить лучшего бомбардира Лиги конференций
-
Джикия высказался о поражении "Спартака" от "Зенита" со счетом 1:7
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14