Модрич и Неймар необычно обменялись футболками после матча между Бразилией и Хорватией

После завершения товарищеского матча между сборными Бразилии и Хорватии (2:0), игроки команд Неймар и Лука Модрич обменялись футболистами.

При этом оба игрока написали послания друг другу на майках.

Видео: дружелюбный обмен футболками между Неймаром и Модричем.

Ранее сообщалось, что Неймар может перейти в "Реал", за который выступает Модрич.

Не пропустите: Неймар снова в деле! Бразилия одолевает Хорватию на "Энфилде". | http://soccernews.ru