Модрич и Ракитич могут оказаться в одном клубе

5 Теги псжлука модричреал мадридиван ракитичбарселонанассер ганим аль-хелаифи

Модрич и Ракитич могут оказаться в одном клубеХорватские полузащитники Лука Модрич и Иван Ракитич, выступающие соответственно за мадридский "Реал" и каталонскую "Барселону", могут продолжить карьеру в одном клубе.

Так, по сведениям Football Espana, идею с подписанием на "Парк де Пренс" новоиспеченных вице-чемпионов мира вынашивает президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи. На трансфер хорватского дуэта клубный босс парижан может выделить до 300 миллионов евро.

Напомним, Верратти назвал самого важного игрока ПСЖ. | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Хуй вам абреки ебучие

Ответить
Oto

Лох только ты

Ответить
ВИКТОР

каких чемпионов мира лохи

Ответить
алексий

спишь или куришь?

Ответить
Антон

вице чемпионов еблан

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов