Модрич и Ракитич могут оказаться в одном клубе

Хорватские полузащитники Лука Модрич и Иван Ракитич, выступающие соответственно за мадридский "Реал" и каталонскую "Барселону", могут продолжить карьеру в одном клубе.

Так, по сведениям Football Espana, идею с подписанием на "Парк де Пренс" новоиспеченных вице-чемпионов мира вынашивает президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи. На трансфер хорватского дуэта клубный босс парижан может выделить до 300 миллионов евро.

Напомним, Верратти назвал самого важного игрока ПСЖ. | soccernews.ru