Модрич и Ракитич против Алли и Кейна: Хорватия и Англия назвали составы на полуфинал ЧМ-2018



Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Англии, которые сыграют в полуфинале Чемпионата Мира-2018

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Модрич, Ракитич, Брозович, Ребич, Перишич, Манджукич.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг, Хендерсон, Лингард, Алли, Стерлинг, Кейн.

Матч Хорватия - Англия пройдет сегодня, 11 июля, в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 21:00 мск.

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