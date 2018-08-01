Модрич контактирует с "Интером"

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Модрич контактирует с "Интером"Ведущий полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич контактирует с миланским "Интером", информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, "нерадзурри" вышли на связь с 32-летним хавбеком "сливочных", чтобы узнать позицию игрока о смене им клубной прописки. В ответ хорват не стал обрывать диалог с итальянским грандом, тем самым дав понять, что готов выслушать предложение от него.

Напомним, "Интер" близок к подписанию Врсалько. | soccernews.ru

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