Модрич контактирует с "Интером"

Ведущий полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич контактирует с миланским "Интером", информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, "нерадзурри" вышли на связь с 32-летним хавбеком "сливочных", чтобы узнать позицию игрока о смене им клубной прописки. В ответ хорват не стал обрывать диалог с итальянским грандом, тем самым дав понять, что готов выслушать предложение от него.

Напомним, "Интер" близок к подписанию Врсалько. | soccernews.ru