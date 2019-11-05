Модрич купил золотого муравья за пять тысяч евро (фото)
Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич купил скульптуру бронзового муравья, изготовленного лондонским художником Ishiwüt.
Скульптура длиной 60 сантиметров обошлась хорвату в пять тысяч евро. Ранее подобную покупку совершил капитан королевского клуба Серхио Рамос.
34-летний Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за мадридский клуб семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|11
|22
|3
|Реал Сосьедад
|12
|22
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Гранада
|12
|20
|7
|Хетафе
|12
|19
|8
|Вильярреал
|12
|18
|9
|Осасуна
|12
|18
|10
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|11
|Леванте
|12
|17
|12
|Реал Вальядолид
|12
|17
|13
|Валенсия
|12
|17
|14
|Эйбар
|12
|15
|15
|Бетис
|12
|13
|16
|Алавес
|12
|12
|17
|Мальорка
|12
|11
|18
|Сельта Виго
|12
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|12
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