Модрич купил золотого муравья за пять тысяч евро (фото)

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич купил скульптуру бронзового муравья, изготовленного лондонским художником Ishiwüt.

Скульптура длиной 60 сантиметров обошлась хорвату в пять тысяч евро. Ранее подобную покупку совершил капитан королевского клуба Серхио Рамос.

34-летний Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за мадридский клуб семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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