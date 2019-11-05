Модрич купил золотого муравья за пять тысяч евро (фото)

1 Теги реал мадридлука модрич

Модрич купил золотого муравья за пять тысяч евро (фото)

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич купил скульптуру бронзового муравья, изготовленного лондонским художником Ishiwüt.

Скульптура длиной 60 сантиметров обошлась хорвату в пять тысяч евро. Ранее подобную покупку совершил капитан королевского клуба Серхио Рамос. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcome to #ishiwütcrew @lukamodric10 ! Thank you so much!

Публикация от Ishiwüt Artist (@ishiwut)

34-летний Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за мадридский клуб семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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Карлыч69
Карлыч69

Крутой, сундук.

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