Модрич купил элитный особняк в Мадриде

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Модрич купил элитный особняк в Мадриде

Хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич решил купить себе новый дом в испанской столице.

Сообщается, что элитная недвижимость в районе Ла Моралеха обошлась звёздному хорвату в 12 миллионов евро.

В особняке есть 9 спален, 9 ванных комнат, тренажёрный зал, массажный кабинет, кинотеатр на 18 мест, комната для вечеринок, детская игровая площадка, кабинет с видом на сад, а также гараж на 10 автомобилей. 

Напомним, что Модрич женат и воспитывает троих детей.

Не пропустите: "Реал" может использовать Модрича в сделке по Кулибали. | http://soccernews.ru
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