Модрич - лучший игрок Чемпионата Мира 2018

Теги лука модричантуан гризманнэден азар

Модрич - лучший игрок Чемпионата Мира 2018ФИФА назвала лучших игроков завершившегося Чемпионата Мира в России.

Так, "Золотой мяч" турнира достался полузащитнику сборной Хорватии Луке Модричу.

Второе и третье места в опросе досталось вингеру сборной Бельгии Эдену Азару и форварду сборной Франции Антуану Гризманну соответственно.

Напомним,  Мбаппе повторил достижение Пеле. | soccernews.ru

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