Модрич: "Манджукич мотивирует всех товарищей по команде своим отношением к делу"

Хавбек сборной Хорватии Лука Модрич в преддверии финала ЧМ-2018 отметил игру форварда Марио Манджукича.

"Манджукич очень важен для нас из-за своего характера и воли. Он мотивирует всех товарищей по команде своим отношением к делу. Мы счастливы, что он забил гол в ворота Англии, который вывел нас в финал. Будем надеяться, что он сможет забить и в этой игре" - приводит слова Модрича Football Italia.

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