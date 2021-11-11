Модрич мечтает о новом контракте с "Реалом"

Фото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" и капитан сборной Хорватии Лука Модрич не намерен покидать королевский клуб по окончании текущего сезона.

Как сообщает издание AS, Модрич мечтает о том, чтобы продлить контракт с "Мадридом" на ещё один год.

По информации источника, хорват хочет сыграть на обновленном "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, что текущий контракт Модрича с королевским клубом рассчитан до конца этого сезона.

В нынешним сезоне Модрич сыграл 7 матчей в Ла Лиге, в которых отдал два ассиста.

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