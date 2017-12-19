Модрич: "Моя цель - завершить карьеру в "Реале"

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Модрич: "Моя цель - завершить карьеру в "Реале"
Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич заявил, что он не собирается менять клуб.

"Переход в "Реал" был моей мечтой. Немногим игрокам удавалось завершить карьеру в этом клубе и это является моей целью Я всегда стремлюсь к большему. Сейчас я наслаждаюсь выступлениями за "Реал". Это мотивирует меня", - приводит слова Модрича Goal.com.

В этом сезоне 32-летний Модрич провел за "Реал" 22 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Летом Модрич планирует сменить клуб. | http://soccernews.ru

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