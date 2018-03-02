Модрич может надолго угодить за решетку

Хорватскому полузащитнику "Реала" Луке Модричу грозит до 6 лет тюрьмы, сообщает Index.hr.

По сведениям источника, футболисту инкриминируется дача ложных показаний в суде.

Летом прошлого года Модрич проходил качестве свидетеля в суде по делу бывшего президента загребского "Динамо" Здравко Мамича, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму в 17,2 миллиона евро.

В суде Модрич давал показания о своем переходе из "Динамо" в "Тоттенхэм" в 2008 году. Следствие считает, что игрок получил свою долю за переход, но сам Модрич это опровергает. Если вина 32-летнего Модрича в даче ложных показаний будет доказана, то ему грозит от пяти месяцев до шести лет заключения.

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