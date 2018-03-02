Модрич может надолго угодить за решетку

Теги реал мадридлука модрич

Модрич может надолго угодить за решетку

Хорватскому полузащитнику "Реала" Луке Модричу грозит до 6 лет тюрьмы, сообщает Index.hr.

По сведениям источника, футболисту инкриминируется дача ложных показаний в суде.

Летом прошлого года Модрич проходил качестве свидетеля в суде по делу бывшего президента загребского "Динамо" Здравко Мамича, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму в 17,2 миллиона евро.

В суде Модрич давал показания о своем переходе из "Динамо" в "Тоттенхэм" в 2008 году. Следствие считает, что игрок получил свою долю за переход, но сам Модрич это опровергает. Если вина 32-летнего Модрича в даче ложных показаний будет доказана, то ему грозит от пяти месяцев до шести лет заключения.

Не пропустите: Зидан: "Не думаю, что "Реалу" будет легко с ПСЖ из-за отсутствия Неймара". | http://soccernews.ru

комментарии
Арсен Венгер

Эээээ ,я его вместо Рэмзи ставлю!!Куда??

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"

Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 26 61
3 Реал Мадрид 26 51
4 Валенсия 26 50
5 Севилья 26 42
6 Вильярреал 26 41
7 Эйбар 26 38
8 Жирона 26 37
9 Хетафе 26 36
10 Бетис 25 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Атлетик Бильбао 26 32
13 Эспаньол 26 31
14 Леганес 26 30
15 Реал Сосьедад 25 29
16 Алавес 25 28
17 Леванте 25 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 26 18
20 Малага 26 13
Полная таблица

топ-5 тегов