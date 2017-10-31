Модрич может покинуть "Реал"



Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич задумался о смене клуба, сообщают испанские СМИ.

По сведениям источника, футболист недоволен главным тренером команды Зинедином Зиданом. Хорват считает, что тренер должен производить замены тех игроков, которые неудачно проводят матчи.

32-летний Модрич выступает за "Реал" с 2012 года, а его контракт клубом действует еще три года.

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