Модрич может стать капитаном "Реала" в матче с "Интером"

Фото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич может впервые в своей карьере в королевском клубе вывести команду на поле с капитанской повязкой.

Как сообщает издание Marca, именно 36-летний хавбека будет капитаном "Мадрида" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского "Интера". До этого Модрич ни разу в своей карьере не был капитаном королевского клуба с первых минут.

Напомним, что в "Реале" капитаны и их очередность зависят от того, сколько времени в первой команде провел футболист. Модрич в данный момент является третьим капитаном "сливочных", больше него в клубе провели только Марсело и Бензема. Хорват перешел в "Реал" в 2012 году из "Тоттенхэма".

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