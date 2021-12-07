Модрич может стать капитаном "Реала" в матче с "Интером"
Фото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен
Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич может впервые в своей карьере в королевском клубе вывести команду на поле с капитанской повязкой.
Как сообщает издание Marca, именно 36-летний хавбека будет капитаном "Мадрида" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского "Интера". До этого Модрич ни разу в своей карьере не был капитаном королевского клуба с первых минут.
Напомним, что в "Реале" капитаны и их очередность зависят от того, сколько времени в первой команде провел футболист. Модрич в данный момент является третьим капитаном "сливочных", больше него в клубе провели только Марсело и Бензема. Хорват перешел в "Реал" в 2012 году из "Тоттенхэма".
Также не пропустите: Тухель не хочет отпускать своих нападающих в "Барселону". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
IFFHS объявила символическую сборную года
-
"Барселона" приостановила переговоры о трансфере Кабрала: названа причина
-
Холанд, Винисиус и Фоден - самые дорогие молодые форварды мира по версии CIES, Мбаппе - на восьмом месте
-
Тренер "Хетафе" едва не побил судью после матча с "Атлетиком"
-
На Эдена Азара появились новые претенденты
Лента новостей
-
Тухель высказался перед матчем с "Зенитом" в ЛЧ
-
Нагельсманн серьезно настроен на матч против "Барселоны"
-
"Реал" сумел получить более выгодные условия для завершения реконструкции "Сантьяго Бернабеу"
-
1
Нагельсманн высказался о шансах "Барселоны" на победу в Лиге чемпионов
-
1
Левандовски рассказал об ощущениях от поражения в голосовании на "Золотой мяч"
-
1
Модрич может стать капитаном "Реала" в матче с "Интером"
-
1
Ветеран "Шахтера" вернется в Бразилию
-
IFFHS объявила символическую сборную года
-
Тухель не хочет отпускать своих нападающих в "Барселону"
-
"Арсенал" может подписать шведского таланта "Ювентуса"
-
"Барселона" приостановила переговоры о трансфере Кабрала: названа причина
-
Семак рассказал о мотивации футболистов "Зенита" на матч с "Челси"
-
Назван лучший игрок Серии А в ноябре
-
"Манчестер Юнайтед" пригласил известного спортивного психолога
-
УЕФА назначил арбитров на матч "Легия" - "Спартак"
-
Холанд, Винисиус и Фоден - самые дорогие молодые форварды мира по версии CIES, Мбаппе - на восьмом месте
-
Тренер "Хетафе" едва не побил судью после матча с "Атлетиком"
-
Ришарлисон вышел на третье место в списке лучших бомбардиров АПЛ среди бразильцев
-
Кафельников: "Федун - худший президент в истории российского футбола"
-
На Эдена Азара появились новые претенденты
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14