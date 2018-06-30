Модрич: "Мы способны повторить результат 1998 года"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич в преддверии матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Дании поделился мыслями о перспективах своей команды на текущем мировом первенстве.

"Настал момент, чтобы наше поколение повторило результат 1998 года. Мы способны на это, о чём свидетельствует наше выступление в группе. Если завтра будем одной командой, нам удастся преодолеть первый раунд плей-офф. Матч с Данией важен для нас. Мы прекрасно играли ранее и можем гордиться этим, но завтрашний поединок заставляет забыть всё, что было раньше" - сказал Модрич.

Напомним, что на ЧМ-1998 "шашечные" заняли третье место. Матч Хорватия - Дания состоится в воскресенье в 21:00 по московскому времени.

Не пропустите: Гончаренко симпатизирует сборной Хорватии. | http://soccernews.ru