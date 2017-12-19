Модрич: "Находимся в хорошей форме"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич высказался о предстоящем матче своей команды против каталонской "Барселоны".

"Мы находимся в хорошей форме и готовы доказать это на поле. Надеюсь, мы победим и приблизимся к сопернику. Важно играть как единое целое и не оставлять много пространства "Барселоне", потому что, у них есть игроки, которые могут наказать нас ", - цитирует 32-летнего бека sport.es.

Напомним, Ракитич надеется обыграть "Реал" со счетом 4:0. | soccernews.ru