Модрич намерен обсудить свое будущее с Лопетеги

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич намерен обсудить свое будущее с новоиспеченным главным тренером своей команды Хуленом Лопетеги.

По сведениям испанской прессы, 32-летний хавбек беспокоится, что с приходом нового наставника он может потерять место в стартовом составе "сливочных". Поэтому после Чемпионата Мира в России он планирует связаться с 51-летним специалистом, чтобы выяснить у него, какую роль он будет играть на "Сантьяго Бернабеу" в новом сезоне.

Напомним, Бензема оценил уход Роналду из "Реала". | soccernews.ru