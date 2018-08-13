Модрич намерен отказаться от продления контракта с "Реалом"

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Модрич намерен отказаться от продления контракта с "Реалом"Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич намерен отказаться от продления контракта со своим клубом, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, 32-летний хавбек не собирается принимать условия "сливочных" по его новому контракту. Хорват все еще надеется, что королевский клуб прислушается к нему и отпустит его в миланский "Интер".

В "Реал" Модрич перешел из лондонского "Тоттенхэма" в 2012-м году. С тех пор он забил 13 мячей в 257 матчах за "сливочных".

Напомним,  агент Модрича анонсировал переход своего клиента в "Интер". | soccernews.ru

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