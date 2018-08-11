Модрич намерен перебраться в "Интер"

Хавбек "Реала" Лука Модрич хочет перебраться в "Интер".

Как сообщает Sky Sports, хорват планирует отказаться от повышения зарплаты в "Реале" и попросит продать его в итальянский клуб.

Напомним, что "Реал" готов увеличить зарплату Модрича до 13 миллионов евро в год.

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