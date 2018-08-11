Модрич намерен перебраться в "Интер"

1 Теги реал мадридлука модричинтер милан

Модрич намерен перебраться в "Интер"

Хавбек "Реала" Лука Модрич хочет перебраться в "Интер".

Как сообщает Sky Sports, хорват планирует отказаться от повышения зарплаты в "Реале" и попросит продать его в итальянский клуб.

Напомним, что "Реал" готов увеличить зарплату Модрича до 13 миллионов евро в год.

Читайте также: Перишич провоцирует "Реал". | http://soccernews.ru

Комментарии
жасулан

ливерпуль

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Чуканов сотрясает чемпиона: "Оренбург" вырывает победу у "Локомотива"

Чуканов сотрясает чемпиона: "Оренбург" вырывает победу у "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов