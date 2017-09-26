Модрич намерен перебраться в Серию А

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич намерен перебраться в итальянскую Серию А, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 32-летний хавбек по окончанию текущего сезона будет готов покинуть свой клуб и перебраться в "Милан", который интересовался им этим летом. Хорват рассчитывает, что в новом клубе он будет получать больше игрового времени, нежели в стане "сливочных".

В текущем сезоне Модрич сыграл 7 матчей за "Реал", но результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Реал" может совершить громкий обмен с "Тоттенэмом". | soccernews.ru