Модрич назвал фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"

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Модрич назвал фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич назвал своих фаворитов в борьбе за "Золотой мяч".

Так, в шорт-лист на самую престижную индивидуальную награду 33-летний футболист включил Рафаэля Варана ("Реал", Франция), Килиана Мбаппе (ПСЖ, Франция), Антуана Гризманна ("Атлетико", Франция), Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия) и Лионеля Месси ("Барселона", Аргентина).

Напомним, что букмекеры считают фаворитом в гонке за "Золотым мячом" самого Модрича. | http://soccernews.ru

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