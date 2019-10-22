Модрич назвал фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"



Полузащитник "Реала" Лука Модрич назвал четырех футболистов, которые по его мнению, являются фаворитами в борьбе за "Золотой мяч".

"Роналду, Месси, ван Дейк и Салах. Это сложный выбор, но я выделю именно этих игроков. Я желаю им удачи", - приводит слова Модрича Sport.es.

Напомним, что Модрич является действующим обладателем "Золотого мяча".

Новый обладатель награды будет назван на торжественной церемонии в Париже 2 декабря.

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