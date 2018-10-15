Модрич назвал француза, который достоин "Золотого мяча"

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Модрич назвал француза, который достоин "Золотого мяча"

Хавбек "Реала" Лука Модрич рассказал, кто достоин получить "Золотой мяч".

"Я считаю, что Антуан Гризманн - единственный француз, который достоин "Золотого мяча". Он провел потрясающий год. Да, есть еще Мбаппе и Варан, но я бы все-таки отдал награду именно Гризманну" - приводит слова Модрича Goal.com.

Напомним, что сам Модрич был признан лучшим игроком года по версии УЕФА и ФИФА.

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