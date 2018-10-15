Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич назвал футболиста, с которым бы он хотел поиграть в одной команде.

" Мне бы хотелось стать партнером по команде Зинедина Зидана ", - приводит слова 33-летнего хавбека королевского клуба France Football.

Напомним, Модрич работал под руководством Зидана на протяжении 2,5 лет в "Реале".

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