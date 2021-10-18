Модрич назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Луки Модрича/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич выразил мнение, что "Золотой мяч" должен выиграть его одноклубник - французский нападающий Карим Бензема.

"Есть несколько кандидатов на "Золотой мяч", одним из которых является Бензема. Надеюсь, что Карим выиграет. Он заслуживает награду своей игрой в этом году, а также за всею карьеру. Бензема всегда играл на топ-уровне, а сейчас взял трофей со сборной Франции", - приводит слова Модрича Marca.

Напомним, что имя обладателя "Золотого мяча" будет объявлено 29 ноября на торжественной церемонии в Париже.

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