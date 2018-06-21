Модрич назван лучшим игроком матча Аргентина - Хорватия

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич назван лучшим игроком матча второго тура группового этапа Чемпионата Мира, в котором его команда разгромила Аргентину.

В поединке с "бело-голубыми" 32-летний хавбек "клетчатых" отметился результативным ударом, дважды успешно пошел в дриблинг и отдал две ключевые передачи на своих партнеров.

Напомним, хорваты разгромили Аргентину со счетом 3:0. | soccernews.ru