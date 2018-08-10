Модрич не будет идти на конфликт с "Реалом"
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич может продолжить выступления за свой клуб, информирует Onda Cero.
Так, по сведениям источника, 32-летний хавбек не планирует вступать в конфликт с руководством "сливочных" и саботировать тренировки своей команды, если ему будет отказано в переходе в миланский "Интер". В таком случае хорват намеревается продолжить выступления на "Сантьяго Бернабеу".
Напомним, Перес сделал заявление, которое напрямую затрагивает ситуацию с Модричем. | soccernews.ru
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|7
|Севилья
|38
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|8
|Хетафе
|38
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|Эйбар
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|Жирона
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|Реал Сосьедад
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|Сельта Виго
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|13
|Эспаньол
|38
|49
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|Леванте
|38
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|Леганес
|38
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|29
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|20