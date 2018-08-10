Модрич не будет идти на конфликт с "Реалом"

Теги реал мадридлука модричинтер милан

Модрич не будет идти на конфликт с "Реалом"Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич может продолжить выступления за свой клуб, информирует Onda Cero.

Так, по сведениям источника, 32-летний хавбек не планирует вступать в конфликт с руководством "сливочных" и саботировать тренировки своей команды, если ему будет отказано в переходе в миланский "Интер". В таком случае хорват намеревается продолжить выступления на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним,  Перес сделал заявление, которое напрямую затрагивает ситуацию с Модричем. | soccernews.ru

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