Модрич не будет идти на конфликт с "Реалом"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич может продолжить выступления за свой клуб, информирует Onda Cero.

Так, по сведениям источника, 32-летний хавбек не планирует вступать в конфликт с руководством "сливочных" и саботировать тренировки своей команды, если ему будет отказано в переходе в миланский "Интер". В таком случае хорват намеревается продолжить выступления на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, Перес сделал заявление, которое напрямую затрагивает ситуацию с Модричем. | soccernews.ru