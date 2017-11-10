Модрич: "Не думали, что выиграем с таким крупным счетом"

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Модрич: "Не думали, что выиграем с таким крупным счетом"Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич подвел итоги первого стыкового матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборной Греции (4:1).

По словам футболиста, его команда не ожидала победы с таким крупным счетом. 

"Мы играли хорошо на протяжении всего матча. Команда в восторге от результата, но гол мы не должны были пропускать. В любом случае, нельзя быть недовольным счетом 4:1. Это больше того, на что мы рассчитывали. Теперь нужно отдохнуть и подготовиться к ответному матчу. Не стоит впадать в эйфорию", - сказал он.  | http://soccernews.ru

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