Модрич: "Не думаю, что в будущем кто-то повторит это достижение"
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал фееричное выступление своей команды в Лиге Чемпионов.
"Это что-то невероятное, что-то историческое. Я не знаю, повторит ли кто-нибудь в будущем этот результат. Победа в двух розыгрышах была чем-то фантастическим, но за день до матча мы посмотрели фильм о баскетбольных командах "Чикаго Буллз", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Бостон Селтикс", которые побеждали в НБА три или четыре раза подряд... Мы проделывали тяжелую работу изо дня в день, я не думаю, что кто-то повторит это достижение", - цитирует 32-летнего хавбека TuttoMercatoWeb.
Напомним, Перес намерен сохранить в "Реале" Бэйла, Бензема и Наваса. | soccernews.ru
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