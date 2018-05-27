Модрич: "Не думаю, что в будущем кто-то повторит это достижение"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал фееричное выступление своей команды в Лиге Чемпионов.

"Это что-то невероятное, что-то историческое. Я не знаю, повторит ли кто-нибудь в будущем этот результат. Победа в двух розыгрышах была чем-то фантастическим, но за день до матча мы посмотрели фильм о баскетбольных командах "Чикаго Буллз", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Бостон Селтикс", которые побеждали в НБА три или четыре раза подряд... Мы проделывали тяжелую работу изо дня в день, я не думаю, что кто-то повторит это достижение", - цитирует 32-летнего хавбека TuttoMercatoWeb.

Напомним, Перес намерен сохранить в "Реале" Бэйла, Бензема и Наваса. | soccernews.ru