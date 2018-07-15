Модрич: "Не хочу ничего говорить о штрафном и пенальти"

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал спорные решения арбитра финального матча Чемпионата Мира против национальной команды Франции Нестора Питаны.

"Я не видел момента с пенальти, но мне сказали, что там не было нарушения правил, так же, как и в моменте с первым голом. Но я не хочу ничего говорить, потому что уже ничего нельзя изменить", - цитирует 32-летнего хавбека "клетчатых" Marca.

Напомним, Кроос обратился к Варану, Модричу и Ковачичу. | soccernews.ru