Модрич не исключает своего ухода из "Реала"

Теги лука модричреал мадрид

Модрич не исключает своего ухода из "Реала"Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич не исключает своего ухода из королевского клуба, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что 32-летний хавбек недоволен своей жизнью на Пиренеях. Неудачные же выступления его команды в текущем сезоне могут стать дополнительным мотивом для того, чтобы следующим летом сменить клубную прописку.

В нынешнем сезоне Модрич забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах за "Реал".

Напомним, в "Тоттенхэме" обеспокоены неудачными результатами "Реала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

В Йовил спустя три года: "Манчестер Юнайтед" погостит в Кубке Англии у "перчаточников"

В Йовил спустя три года: "Манчестер Юнайтед" погостит в Кубке Англии у "перчаточников"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 20 54
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Сельта Виго 20 28
8 Эйбар 20 28
9 Хетафе 20 27
10 Жирона 20 27
11 Бетис 20 27
12 Атлетик Бильбао 20 26
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
17 Леванте 20 18
18 Депортиво Ла-Корунья 20 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов