Модрич не исключает своего ухода из "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич не исключает своего ухода из королевского клуба, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что 32-летний хавбек недоволен своей жизнью на Пиренеях. Неудачные же выступления его команды в текущем сезоне могут стать дополнительным мотивом для того, чтобы следующим летом сменить клубную прописку.

В нынешнем сезоне Модрич забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах за "Реал".

Напомним, в "Тоттенхэме" обеспокоены неудачными результатами "Реала". | soccernews.ru