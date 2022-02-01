Модрич не переживает из-за срока контракта с "Реалом"

Фото: инстаграм Луки Модрича/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич не переживает из-за того, что королевский клуб предлагает ему контракт всего на один год, сообщает Marca.

По сведениям источника, данное обстоятельство дополнительно мотивирует футболиста находиться в оптимальной форме. Ожидается, что хавбек в ближайшее время подпишет контракт до лета 2023 года. Зарплата игрока по новому соглашению сократится на 10 процентов.

В нынешнем сезоне 36-летний Модрич провел за "Реал" 24 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять голевых передач.

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