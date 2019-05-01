Модрич не покинет "Реал" летом

Бывший спортивный директор мадридского "Реала" Предраг Миятович выразил уверенность, что грядущим летом полузащитник Лука Модрич не уйдёт из королевского клуба.

"Он останется. Я разговаривал с ним. Лука - преданный парень. Модрич выкладывается на сто процентов, и не станет проблемой для клуба. Он счастлив в "Реале". А неудачные матчи бывают у всех", - приводит слова Миятовича Goal.com.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В текущем сезоне 33-летний хорват забил 4 гола и сделал 8 ассистов в 44 матчах.

Контракт между клубом и игроком рассчитан до 2020 года. Интерес к хавбеку проявляет миланский "Интер".

Не пропустите: Лука Зидан получил предложение от клуба из второго французского дивизиона. | http://soccernews.ru