Модрич не покинет "Реал" летом
Бывший спортивный директор мадридского "Реала" Предраг Миятович выразил уверенность, что грядущим летом полузащитник Лука Модрич не уйдёт из королевского клуба.
"Он останется. Я разговаривал с ним. Лука - преданный парень. Модрич выкладывается на сто процентов, и не станет проблемой для клуба. Он счастлив в "Реале". А неудачные матчи бывают у всех", - приводит слова Миятовича Goal.com.
Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В текущем сезоне 33-летний хорват забил 4 гола и сделал 8 ассистов в 44 матчах.
Контракт между клубом и игроком рассчитан до 2020 года. Интерес к хавбеку проявляет миланский "Интер".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
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|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30