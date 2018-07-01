Модрич не реализовал пенальти в матче с Данией

Хавбек сборной Хорватии Лука Модрич не забил пенальти в матче с Данией.

Одиннадцатиметровый удар на 116-й минуте отразил голкипер датчан Каспер Шмейхель.

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